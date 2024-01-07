Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии объявления кандидатов AK Parti на муниципальных выборах.

«Мы собрались здесь, чтобы объявить 11 наших кандидатов в мэры столичных городов и 25 провинций, которые будут представлять нашу партию на выборах 31 марта 2024 года. Мы определили кандидатов после обширных консультаций, исследований и оценок», –– проинформировал глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что цель AK Parti — предстать перед турецкой нацией с достойными кандидатурами, которые по результатам выборов, запланированных на 31 марта 2024 года, позволят партии выполнить свои обещания.

«Никто из наших людей не обязан голосовать за некомпетентных людей», — отметил президент Турции.

Эрдоган подчеркнул, что Народно-республиканская партия (CHP), имеющая репутацию второй по величине политической силы, уже долгое время является политическим банкротом. «Они не могут ни дать надежду нации, ни выдвинуть идею проекта и свое видение», — заявил президент Турции.

Отдельно глава государства коснулся продолжающегося израильского вторжения в сектор Газа. По его словам, те политические лидеры, которые считают, что будут оправданы, продолжая проливать кровь невинных мирных жителей, в числе которых женщины и дети, «рано или поздно предстанут перед Божественным правосудием».

«Даже если сторонники Израиля обеспокоены нашей позицией, мы никогда не отвернемся от наших братьев, угнетенных и пострадавших, только потому что кто-то этого хочет», — заявил Эрдоган, имея в виду жертв израильской оккупационной армии.

«Мы передаем наши приветствия всем храбрым палестинцам, которые защищали свою родину и честь от израильских сил», — отметил глава государства.