Поставить точку в прокладке Зангезурского транспортного коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, а вместе с тем стать очень важной транспортной линией между Азией и Европой, планируется в 2028 году. Об этом проинформировал глава Минтранса Турции Абдулкадир Уралоглу.

«Азербайджанская часть Зангезурского коридора, начинающаяся от Баку и до Горадиза, близится к завершению. Протяженность турецкого участка коридора составляет 224 км. В целом весь процесс создания этого коридора займет пять лет. То есть думаю, что в 2028 году мы полностью завершим все работы», –– пояснил министр.

По его словам, строительные работы идут на участке от Горадиза до Ордубада за исключением той части, которая проходит по территории Армении

«Потребуется реконструкция существующей дороги, соединяющей Нахчыванскую Автономную Республику с Турцией протяженностью около 100 км. Ее продолжением станет железная дорога Ыгдыр-Карс, по которой тендерные процедуры уже провели, прокладку начинаем в этом году», –– обратил внимание Уралоглу.

Вместе с тем министр отметил, что в последнее время со стороны Армении звучали положительные сигналы в отношении коридора. «Протяженность армянского участка Зангезурского коридора составляет порядка 43 км. Им необходимо будет провести планирование и тендеры, чтобы коридор считался полностью завершенным. Тем самым, Турция получит прямой и более простой выход к странам тюркского мира, Центральной Азии», –– подчеркнул глава Минтранса.

Он также добавил: «Мы осуществим проект Зангезурского коридора, но не возражаем против того, чтобы Иран также стал частью этой связки между Турцией и Азербайджаном через свою территорию. Переговоры и встречи с иранской стороной продолжаются. Мы рассчитываем, что и этот проект в свое время будет реализован».