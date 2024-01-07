С 7 октября оккупационная армия Израиля совершила в секторе Газа кражи, общий ущерб от которых оценивается примерно в $25 млн. Речь идет о похищенных деньгах, драгоценностях и артефактах. Об этом сообщили власти Палестины со ссылкой на поступившие жалобы.

Пресс-служба сектора Газа проинформировала, что получила десятки свидетельств жителей оккупированных районов, которые рассказали о краже денег, золота и артефактов за все дни кровопролитного израильского вторжения в эксклав.

В сообщении отмечается, что кражи происходили различными способами. Например, нередко эти постыдные эпизоды имели место на контрольно-пропускных пунктах. Есть свидетельство, что израильские оккупанты украли сумки с ценными вещами у насильственно перемещенных лиц, которые, по неоднократным призывам правительства Биньямина Нетаньяху, двигались из северной части Газы в южные районы на фоне обострения боевых действий.

Кроме того, обращается внимание на то, что израильские оккупационные войска совершили «ограбления в тех домах, жителей которых попросили эвакуировать».

Оккупационные силы «сделали фотографии и видеоклипы на память об этих преступлениях», сообщает пресс-служба Газы. Некоторые из снимков были размещены в личных аккаунтах военнослужащих в социальных сетях.