Полиция безопасности Швеции (СЕПО) решила, что уровень террористической угрозы в стране должен сохраняться на высоком уровне –– четыре балла по пятибалльной шкале. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

В качестве причины оно называет «развитие событий» на национальном и глобальном уровнях, которое «затрагивает как воинствующих экстремистов, так и угрожающую безопасности деятельность иностранных держав».

«Швеция по-прежнему рассматривается как приоритетная цель. Угроза исходит как от отдельных субъектов, так и от групп, которыми можно управлять со стороны субъектов из-за границы», –– заявила руководительница СЕПО Шарлотта фон Эссен.

В ведомстве считают, что параллельно «сохраняется угроза нападений со стороны насильственного правого экстремизма», а также со стороны лиц, которые действуют на основе «антигосударственной идеологии». По словам Шарлотты фон Эссен, серьезная ситуация в сфере безопасности будет сохраняться в течение долгого времени.

Как ранее сообщал TRT на русском, на территории Швеции зафиксирован один из самых высоких в Западной Европе показателей насилия с применением огнестрельного оружия. В скандинавской стране постоянно растет количество бандформирований и преступных сетей, которые несут ответственность за большой приток незаконного огнестрельного оружия на европейский континент.