Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) проинформировало, что его убежища на территории оккупированного Израилем сектора Газа «чрезвычайно переполнены».

«Наши собственные приюты в этом районе сильно переполнены, мы не можем принимать больше людей, — заявила Джульетта Тума, директор по связям с общественностью БАПОР. — В Газе нет гражданской инфраструктуры, которая могла бы поддержать такой огромный приток перемещенных лиц, многие из которых сейчас спят на улицах».

Как сообщал ранее TRT на русском, военные израильской оккупационной армии продолжают атаковать те районы Палестины, в которые сами ранее призывали эвакуироваться гражданское население сектора Газа.

«Невозможно сконцентрировать большое количество мирных жителей на таких крошечных участках земли, не усугубив и без того ужасную гуманитарную катастрофу, — предупреждала ранее Александра Сайе, руководитель отдела гуманитарной политики организации Save the Children International. — Люди находятся в переполненных убежищах в самодельных палатках. Доступа к чистой воде нет, канализация ветхая. Мы слышали о детях, голодающих в так называемой "безопасной зоне" аль-Маваси».