ПОЛИТИКА
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Саакашвили добавили девять лет
Третьего президента Грузии, арестованного по возвращении в страну в 2021 году, осудили на очередные девять лет лишения свободы по новому приговору
Саакашвили добавили девять лет
/ Reuters
12 марта 2025 г.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к дополнительным девяти годам заключения по делу о хищениях, сообщает агентство Interpress.

Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, уже отбывает шестилетний срок за превышение полномочий после ареста в 2021 году при возвращении в страну. Значительную часть наказания он провел в тюремной больнице.

Объявление приговора вызвало бурную реакцию в зале суда — сторонники политика обвинили судью в подчинении действующей власти.

Саакашвили — одна из самых противоречивых фигур в современной грузинской политике. Он пришел к власти после Революции роз 2003 года, провел масштабные реформы и переориентировал страну на евроатлантическую интеграцию. Однако его правление завершилось авторитарными методами и полицейскими репрессиями.

Через год после поражения его партии на выборах 2012 года он покинул Грузию, проживал в Украине и даже занимал пост губернатора Одесской области. Однако в 2021 году он вернулся в Тбилиси, где был арестован сразу по прибытии.

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