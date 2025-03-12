Третий президент Грузии Михаил Саакашвили приговорен к дополнительным девяти годам заключения по делу о хищениях, сообщает агентство Interpress.

Саакашвили, возглавлявший Грузию с 2004 по 2013 год, уже отбывает шестилетний срок за превышение полномочий после ареста в 2021 году при возвращении в страну. Значительную часть наказания он провел в тюремной больнице.

Объявление приговора вызвало бурную реакцию в зале суда — сторонники политика обвинили судью в подчинении действующей власти.

Саакашвили — одна из самых противоречивых фигур в современной грузинской политике. Он пришел к власти после Революции роз 2003 года, провел масштабные реформы и переориентировал страну на евроатлантическую интеграцию. Однако его правление завершилось авторитарными методами и полицейскими репрессиями.

Через год после поражения его партии на выборах 2012 года он покинул Грузию, проживал в Украине и даже занимал пост губернатора Одесской области. Однако в 2021 году он вернулся в Тбилиси, где был арестован сразу по прибытии.