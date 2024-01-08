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В Ташкенте без света остались более 3 тысяч потребителей
В Ташкенте 7 января из-за сбоя в электросети без света остались более 3 тысяч потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго Узбекистана
В Ташкенте без света остались более 3 тысяч потребителей
В Ташкенте без света остались более 3 тысяч потребителей / Others
8 января 2024 г.

По данным ведомства, причина в неисправности в двух сетях электропередачи напряжением 35 кВ, что было зафиксировано вчера вечером, в 17:54.

В результате, отключения электричества коснулись жителей Чиланзарского, Шайхантахурского и Алмазарского районов. В Чиланзарском районе без света остались 1,8 тысячи потребителей, в Шайхантахурском и Алмазарском районах — по 1,5 тысячи потребителей. В ведомстве отметили, что неполадки были устранены в течение часа.

По данным узбекских СМИ, в последнее время в Ташкенте из-за сбоев в работе электросетей и различных подстанций участились перебои в электроснабжении. В частности, в декабре из-за аварии на подстанции «Сагбан» без света осталась большая часть Алмазарского района.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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