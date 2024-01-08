По данным ведомства, причина в неисправности в двух сетях электропередачи напряжением 35 кВ, что было зафиксировано вчера вечером, в 17:54.

В результате, отключения электричества коснулись жителей Чиланзарского, Шайхантахурского и Алмазарского районов. В Чиланзарском районе без света остались 1,8 тысячи потребителей, в Шайхантахурском и Алмазарском районах — по 1,5 тысячи потребителей. В ведомстве отметили, что неполадки были устранены в течение часа.

По данным узбекских СМИ, в последнее время в Ташкенте из-за сбоев в работе электросетей и различных подстанций участились перебои в электроснабжении. В частности, в декабре из-за аварии на подстанции «Сагбан» без света осталась большая часть Алмазарского района.