ПОЛИТИКА
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Последствия ракетного удара по украинскому Покровску
Украинские полицейские идентифицируют тела погибших после ракетного удара по Покровскому району. Местные власти сообщили о гибели 11 человек, из них 5 - дети. Пострадали более 200 частных домов. Официальный Киев обвинил Москву в применении восьми ракет С-300. В Кремле отрицают удары по жилому сектору. #trtнарусском #украина #ракетныйудар #удар #украинцы #россия #война #киев #москва #перваяпомощь #ракета #покровскойрайон #trtrussian
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8 января 2024 г.
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