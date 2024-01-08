Последствия ракетного удара по украинскому Покровску

Украинские полицейские идентифицируют тела погибших после ракетного удара по Покровскому району. Местные власти сообщили о гибели 11 человек, из них 5 - дети. Пострадали более 200 частных домов. Официальный Киев обвинил Москву в применении восьми ракет С-300. В Кремле отрицают удары по жилому сектору. #trtнарусском #украина #ракетныйудар #удар #украинцы #россия #война #киев #москва #перваяпомощь #ракета #покровскойрайон #trtrussian