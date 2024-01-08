ПОЛИТИКА
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В Бангладеш сгорели больше тысячи домов беженцев-рохинья
Пожар в Бангладеш уничтожил больше тысячи временных домов беженцев-рохинья. Причина возгорания пока неизвестна, пострадавших нет. В лагерях города Кокс-Базар проживает больше миллиона беженцев-рохинья, которые поселились там, спасаясь от этнических чисток, проводимых военными в Мьянме. #trtнарусском #бангладеш #беженцы #рохинья #пожар #возгорание #коксбазар #этническаячистка #мьянма #trtrussian
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8 января 2024 г.
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