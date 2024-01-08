ПОЛИТИКА
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Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера
Большинство немцев выступают за уход канцлера Олафа Шольца, показал опрос института исследования общественного мнения Insa
Почти две трети жителей Германии хотели бы смены канцлера
Michael Kappeler/Pool via REUTERS / Photo: Reuters
8 января 2024 г.

Опрос института исследования общественного мнения Insa показал, что 79% немцев недовольны нынешним канцлером Олафом Шольцем. Большинство немцев считают, что канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти с поста.

Из 1004 опрошенных 64% выступили за то, чтобы Писториус сместил Шольца. Около четверти населения (24,6%) — против этого шага.

Оба политика выступают от партии СДПГ. По данным Insa, если бы кандидатом в канцлеры от партии шел Писториус, за эту политическую силу проголосовали бы 23% опрошенных. Если бы Шольц — только 19%.

Глава Минобороны опережает другого кандидата в канцлеры — главу оппозиционной партии Христианско-Демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.

Однако Писториус проиграл бы в схватке председателю Христианско-Социального союза (ХСС), главе Баварии Маркусу Зёдеру.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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