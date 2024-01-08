Опрос института исследования общественного мнения Insa показал, что 79% немцев недовольны нынешним канцлером Олафом Шольцем. Большинство немцев считают, что канцлер Германии Олаф Шольц должен уйти с поста.

Из 1004 опрошенных 64% выступили за то, чтобы Писториус сместил Шольца. Около четверти населения (24,6%) — против этого шага.

Оба политика выступают от партии СДПГ. По данным Insa, если бы кандидатом в канцлеры от партии шел Писториус, за эту политическую силу проголосовали бы 23% опрошенных. Если бы Шольц — только 19%.

Глава Минобороны опережает другого кандидата в канцлеры — главу оппозиционной партии Христианско-Демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца.

Однако Писториус проиграл бы в схватке председателю Христианско-Социального союза (ХСС), главе Баварии Маркусу Зёдеру.