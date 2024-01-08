Директор азербайджанского культурного центра, названного в честь Гейдара Алиева в Узбекистане, Самир Аббасов, провел встречу с исполнительным директором Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан» Эркином Нуридиновым. Об этом сообщает информационный портал 1news.az.

В ходе встречи представители обеих стран обсудили вопросы дальнейшего укрепления взаимодействия между Азербайджаном и Узбекистаном, а также возможности проведения взаимных лекций и организацию дней азербайджанской культуры в Узбекистане.

Кроме того, среди обсужденных тем была реализация совместных проектов с Азербайджанским государственным педагогическим университетом и Гянджинским государственным университетом, а также вопросы преподавания азербайджанского языка и литературы в Узбекистане.

Стороны обсудили план визита делегации Общества дружбы в Азербайджан в течение 2024 года и обменялись идеями по пропаганде наследия Низами Гянджеви, Мухаммеда Физули, Максуда Шейхзаде и реализации проектов перевода и публикации их произведений.

Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан» действует при Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры Узбекистана и на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.