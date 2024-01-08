Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что ЕС следует создать объединенную армию союза для реагирования на геополитические кризисы в мире.

«Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы. И это фундаментальное условие для того, чтобы иметь возможность проводить эффективную европейскую внешнюю политику», — заявил Таяни.

Он подчеркнул, что Рим будет настаивать на более тесном сотрудничестве в области обороны между государствами Евросоюза.

Вопросы о создании единой системы обороны ЕС стали актуальны после начала российско-украинской войны в феврале 2022 года. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель еще в 2021 году призывал создать общие силы быстрого реагирования на кризисы.

Однако в практической плоскости Брюссель делегировал вопросы безопасности НАТО. Альянс в прошлом году начал расширение на север: в апреле 2023 года к блоку присоединилась Финляндия, Швеция находится на пути к членству.

Какой именной будет единая армия ЕС и чем она будет отличаться от уже существующих единых сил НАТО, пока неясно.

Таяни также отметил, что ЕС, состоящий из 27 стран, должен рационализировать свое руководство и иметь единого президента, а не нынешнюю дуальную структуру, когда есть глава Европейского совета и глава Еврокомиссии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на предложение главы МИД Италии посоветовала Евросоюзу «сначала научиться гуманно решать вопрос с беженцами и мигрантами, охраняя границы союза‎»‎.

«Брюссель уже показал свою неспособность справиться с глобальными вызовами, такими как COVID-19 и миграционный кризис, продолжила представитель МИД России. Евросоюзу следует прежде решить эти вопросы, а уже потом создавать армию», — констатировала Захарова.

Спикер МИД считает, что единая армия ЕС не сможет функционировать из-за целого ряда проблем — в частности, из-за зависимости ЕС от цен на энергоресурсы. По мнению Захаровой, это привело бы к росту зависимости европейских вооруженных сил «‎от воли Вашингтона‎».