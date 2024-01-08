Минэнерго Великобритании запустит программу по производству высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU). Как пояснила госсекретарь по энергетической безопасности Великобритании Клэр Коутиньо, главная цель проекта — снизить зависимость Лондона от российских поставок урана и вытеснить Москву с мировых рынков.

Власти Соединенного Королевства планируют потратить на программу $380 млн, первый завод по производству HALEU планируется открыть в начале 2030-х. К 2050 году Лондон планирует вырабатывать 24 гигаватта атомной энергии, чтобы обеспечить четверть электроснабжения страны.

«Великобритания подарила миру свою первую действующую атомную электростанцию, и теперь мы будем первой страной в Европе за пределами России, которая будет производить современное ядерное топливо», — уточнила Коутиньо.

HALEU возможно использования в более компактных модульных реакторах на АЭС. Это упрощает и удешевляет строительство электростанций. Как отметила министр, установки для низкого обогащения урана есть только в РФ и США.

По данным Управления энергетической информации США, в 2022 году на Россию приходилось около 12% всего поставленного в страну урана. ЕС сообщил, что получил около 17% своего урана из РФ.

В апреле 2023 года Великобритания, Франция, США, Канада и Япония договорились вытеснить Россию с международного рынка атомной энергетики. Для этого государства будут совместно формировать единые цепочки поставок ядерного топлива.

В январе прошлого года британские власти создали фонд в $90,5 млн для развития внутреннего производства ядерного топлива и снижения зависимости от поставок российского урана.