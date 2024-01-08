Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представил списки кандидатов от Партии справедливости и развития (AK Parti) на 11 постов мэров крупных городов и 15 провинций, которые будут представлять AK Parti на местных выборах 31 марта.

Об этом он заявил на мероприятии по представлению кандидатов в Халичском конгресс-центре в Стамбуле в воскресенье. На этом мероприятии президент Эрдоган выразил свои лучшие пожелания выбранным кандидатам, особо отметив выбор Мурата Курума, депутата AK Parti от Стамбула, на пост мэра Стамбула под эгидой Народного альянса.

47-летний Курум возглавлял Минэкологии Турции в 2018-2023 гг. В мае прошлого года был избран в парламент, возглавляет комиссию по вопросам экологии.

На пост мэра Бурсы выдвинут Алинур Акташ, Эрзурума — Жюлиде Искендероглу, Эдирне — Белгин Иба, Ризе — Рахми Метин.

Кандидата в мэры Анкары Эрдоган намерен назвать 15 января.

Президент Эрдоган отметил, что выбор кандидатов был определен после тщательных консультаций, исследований и оценок. «Никто не обязан голосовать за некомпетентных», — подчеркнул президент.

«Исходя из данного подхода, мы презентуем себя народу с кандидатами в мэры, которые думают не о себе, а о своих городах. Разрабатывают проекты, ищут решения вместо оправданий. Облегчают жизнь обществу, а не преследуют свои личные цели. Действуют скромно, а не с высокомерием и посвящают себя служению своему городу, а не своим интересам».

Президент Эрдоган также объявил о проведении 15 января крупной церемонии, на которой партия представит дополнительных кандидатов и обнародует свой официальный предвыборный манифест.