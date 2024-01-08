COSCO Group является четвертой по величине компанией на мировом контейнерном рынке, на ее долю приходится около 11% мирового объема торговли.

Решение китайской судоходной компании COSCO прекратить поставки товаров в Израиль приведет к дальнейшему росту цен в Израиле. Такой прогноз сделал в понедельник, 8 января, вице-президент Ассоциации торговых палат Израиля Амир Шани.

«COSCO доставляла немало грузов в Израиль, в том числе строительные материалы, текстиль, игрушки. Не то чтобы мы не сможем обходиться без нее. Проблема в том, как это повлияет на дороговизну жизни», — пояснил Шани.

По его словам, в ситуации, когда с рынка выбывает ведущий игрок, конкуренция сокращается, и, как правило, это приводит к росту цен. Амир Шани жалуется, что эффективного ответа на угрозу со стороны хуситов в Йемене пока не найдено.

В результате все судоходные компании, направляющиеся в регион, вынуждены идти в обход Африки. Даже Maersk, объявившая о возобновлении судоходства по Красному морю после создания возглавляемого США «Морского альянса», изменила свое решение.

«К сожалению, большинство членов коалиции передумали принимать в ней участие. Проблема распространилась и на Индию, после чего компании морских перевозок сообщили о повышении цен на доставку товаров из этой страны (в том числе в Израиль) на 100-200%», — говорит Шани.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил что атаки хуситов в Красном море нарушают почти 20% мировых морских перевозок.