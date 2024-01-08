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Великобритания отказалась поддержать обвинение Южной Африки против Израиля
Месяц назад Лондон подал документы в международный суд, обвиняя власти Мьянмы в геноциде. Однако сейчас Великобритания отказалась поддержать заявку ЮАР с обвинениями против Тель-Авива
Великобритания отказалась поддержать обвинение Южной Африки против Израиля
фото АА / Photo: AA Archive
8 января 2024 г.

Великобритания столкнулась с обвинениями в лицемерии: шесть недель назад Лондон официально представил в Международный суд в Гааге юридические документы против Мьянмы. Великобритания обвиняет власти азиатской страны в геноциде этнической группы рохинья.

Однако на этой неделе Соединенное Королевство отказалось поддержать обвинение Южной Африки против Израиля: ЮАР подала иск в Гаагский суд, обвиняя Тель-Авив в совершении геноцида палестинского народа.

«Было бы совершенно неискренне, если бы Великобритания, спустя шесть недель после выдвижения столь важного и широкого определения геноцида в случае с Мьянмой, теперь примет узкое определение в случае с Израилем», — отмечает Таяб Али, глава отдела международного права в Bindmans.

При этом ЮАР в деле против Израиля выдвинет на первый план именно британские аргументы, которые Лондон использовал в отношении Мьянмы. Если Международный суд примет более широкое определение геноцида по заявке Великобритании, но откажется от рассмотрения аналогичного дела по Израилю, это станет серьезным признаком предвзятости суда и двойных стандартов.

Израиль уже заявил, что будет защищать себя в Международном суде.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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