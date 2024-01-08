ПОЛИТИКА
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Объявлен кандидат от правящей партии на должность мэра Стамбула
Кандидатом в мэры Стамбула от Народного альянса на предстоящих 31 марта муниципальных выборах в Турции стал Мурат Курум - депутат стамбульского отделения партии Справедливости и Развития (AK Parti) и бывший министр окружающей среды и урбанизации. Кандидатов от правящей партии на муниципальные выборы представлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. #trtнарусском #стамбул #мэр #турция #выборы #кандидат #депутат #выборытурция #trtrussian
ттбть / Others
8 января 2024 г.
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