Объявлен кандидат от правящей партии на должность мэра Стамбула

Кандидатом в мэры Стамбула от Народного альянса на предстоящих 31 марта муниципальных выборах в Турции стал Мурат Курум - депутат стамбульского отделения партии Справедливости и Развития (AK Parti) и бывший министр окружающей среды и урбанизации. Кандидатов от правящей партии на муниципальные выборы представлял президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. #trtнарусском #стамбул #мэр #турция #выборы #кандидат #депутат #выборытурция #trtrussian