ПОЛИТИКА
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Россия нанесла ракетный удар по 4 украинским областям
Вооруженные силы России нанесли по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областям Украины массированный ракетный удар – 59 ракет различных типа, а также атаковали БПЛА Shahed. В Минобороны РФ сообщили, что атаковали военно-промышленные объекты в Украине. В результате российской атаки погибли 4 человека, более 30 ранены. #Украина #Россия #атака #ракеты #удар #завалы #спасатели
Россия нанесла ракетный удар по 4 украинским областям / Others
8 января 2024 г.
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