Россия нанесла ракетный удар по 4 украинским областям

Вооруженные силы России нанесли по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Хмельницкой областям Украины массированный ракетный удар – 59 ракет различных типа, а также атаковали БПЛА Shahed. В Минобороны РФ сообщили, что атаковали военно-промышленные объекты в Украине. В результате российской атаки погибли 4 человека, более 30 ранены. #Украина #Россия #атака #ракеты #удар #завалы #спасатели