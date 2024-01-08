Для устранения торговых барьеров Узбекистан и Казахстан создадут совместную рабочую группу. 5 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Разиз Кудратов и министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шакалиев достигли соглашения по этому поводу.

За последние семь лет объем двусторонней торговли увеличился почти в 2,5 раза: с $1,9 млрд в 2016 году до $4,6 млрд в 2023 году.

Обе стороны также договорились о ряде мер по увеличению объема торговли до $10 млрд долларов США в ближайшие несколько лет.

Кроме того, министры договорились принять меры по ускорению создания международного центра промышленного сотрудничества «Центральная Азия». Сегодня ведутся работы по созданию инфраструктуры и ее подключению.

Как сообщалось ранее, объект расположится вблизи пунктов пропуска Атамекен и Гулистан и будет включать производственные площадки, склады для хранения товаров и оборудования, а также транспортную инфраструктуру. Это позволит ускорить доставку грузов и уменьшить затраты на логистику.

Центр будет стимулировать создание новых производств, трудоустройство, переработку сельскохозяйственной и промышленной продукции, а также оказывать логистические услуги для дальнейшего перемещения товаров.