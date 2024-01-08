Итоги выборов на пресс-конференции в Дакке объявил председатель Высшего избирательного совета Кази Хабибул.
Народная лига получила 222 места в парламенте, состоящем из 298 мест, что дало ей большинство.
Независимые кандидаты получили 62 места, а ПНП, Лейбористская партия Бангладеша, Партия народной справедливости и Партия Бангладеш Калян получили по одному месту каждая.
Явка избирателей на выборах составила 41,8%. Председатель Центральной избирательной комиссии заявил, что выборы прошли без происшествий.
В стране зарегистрировано около 120 миллионов избирателей.
Основная оппозиционная Бангладешская националистическая партия (БНП) и Бангладешский Джамаат-и-Ислами бойкотировали выборы.
В день голосования по всей стране усилили меры безопасности из-за беспорядков и столкновений оппозиции с силами безопасности, которые произошли в разных городах Бангладеша незадолго до выборов.