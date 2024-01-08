Правящая партия побеждает на парламентских выборах в Бангладеше
ПОЛИТИКА
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Правящая партия побеждает на парламентских выборах в БангладешеПравящая партия Бангладеша - Авами Лига, была объявлена победителем парламентских выборов в воскресенье
Фото: AA / AA
8 января 2024 г.

Итоги выборов на пресс-конференции в Дакке объявил председатель Высшего избирательного совета Кази Хабибул.

Народная лига получила 222 места в парламенте, состоящем из 298 мест, что дало ей большинство.

Независимые кандидаты получили 62 места, а ПНП, Лейбористская партия Бангладеша, Партия народной справедливости и Партия Бангладеш Калян получили по одному месту каждая.

Явка избирателей на выборах составила 41,8%. Председатель Центральной избирательной комиссии заявил, что выборы прошли без происшествий.

В стране зарегистрировано около 120 миллионов избирателей.

Основная оппозиционная Бангладешская националистическая партия (БНП) и Бангладешский Джамаат-и-Ислами бойкотировали выборы.

В день голосования по всей стране усилили меры безопасности из-за беспорядков и столкновений оппозиции с силами безопасности, которые произошли в разных городах Бангладеша незадолго до выборов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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