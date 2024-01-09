ПОЛИТИКА
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В Новгородской области на трассе столкнулись около 50 автомобилей
В результате крупной аварии на скоростной трассе М11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) с участием почти 50 автомобилей погибли как минимум 4 человека, среди них годовалый ребенок. 16 человек травмированы. По предварительным данным, причиной ДТП стали погодные условия и ненадлежащее обслуживание дороги. #trtнарусском #россия #авария #новгородскаяобласть #новгород #дтп #погодныеусловия #дорога #трасса #trtrussian
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9 января 2024 г.
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