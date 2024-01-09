В Новгородской области на трассе столкнулись около 50 автомобилей

В результате крупной аварии на скоростной трассе М11 «Нева» (Москва – Санкт-Петербург) с участием почти 50 автомобилей погибли как минимум 4 человека, среди них годовалый ребенок. 16 человек травмированы. По предварительным данным, причиной ДТП стали погодные условия и ненадлежащее обслуживание дороги. #trtнарусском #россия #авария #новгородскаяобласть #новгород #дтп #погодныеусловия #дорога #трасса #trtrussian