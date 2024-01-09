Депутат Госдумы 75-летний Николай Харитонов зарегистрирован в качестве кандидата в президенты от КПРФ. Соответствующее решение было принято на заседании ЦИК 9 января. В 2004 году коммунист уже претендовал на высший руководящий пост страны. Тогда Харитонов занял второе место (13,69% голосов), уступив победу Владимиру Путину.

Помимо Харитонова участие в выборах примут председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и кандидат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Две другие думские партии – «Единая Россия» и «Справедливая Россия» – поддержали самовыдвижение Владимира Путина. Он, в свою очередь, уже превысил порог в 300 000 необходимых подписей, собрав на 8 января 1,3 млн, сообщила сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

Напомним, согласно российскому законодательству, самовыдвиженцу для регистрации кандидатом в президенты необходимо собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в одном субъекте. Сбор подписей продлится до 31 января.

Выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Трехдневное голосование, по словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, становится традиционным для российской избирательной системы. «Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — сказала она.