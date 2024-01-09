Максим Шевченко: Израиль — это еще один штат США

Израиль — инородное тело в пространстве исламской и восточно-христианской цивилизации, которое создали США. Чего не скажешь о еврейском народе, который является органичным участником этой цивилизации. Об этом в интервью TRT на русском рассказал журналист и общественный деятель Максим Шевченко #trtнарусском #шевченко #израиль #палестина #сша #штат #цивилизация #газа #мусульмане #христиане #иудеи #евреи #интервью #trtrussian