Убийство Салеха аль-Арури, представителя высшего звена палестинского движения ХАМАС, в одном из пригородов Бейрута поставило израильскую оккупационную армию перед риском открытия нового полномасштабного фронта — на севере.

Движение «Хезболла» неоднократно предупреждало, что эскалация на суверенной территории Ливана приведет к ответным мерам. Возможно, именно поэтому канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху в первые часы после нападения на аль-Арури дала распоряжение министрам не вносить ясность в ситуацию.

Тем не менее, растущая опасность с новых фронтов не мешает представителям израильского правительства устраивать политическую браваду из войны и кровопролития.

Не так давно министр обороны Йоав Галант дал понять, что его страна пошла на эскалационные меры на новых географических аренах, в том числе в Ираке, Йемене и Иране. «Мы ведем войну на нескольких фронтах и мы подвергаемся атакам с семи театров: Газа, Ливан, Сирия, Иудея и Самария (так оккупационная армия называет Западный берег реки Иордан. — TRT на русском), Ирак, Йемен и Иран. Мы уже отреагировали и приняли меры в шести из этих театров», — проинформировал министр членов Кнессета (парламента).

До настоящего момента главным контраргументом против того, что оккупационная армия начнет боевые действия на территории Ливана, был факт больших расходов, которые понесла с 7 октября экономика Израиля.

По оценкам портала Ynet, вторжение в сектор Газа уже обошлось правительству Нетаньяху примерно в $18 млрд. Это означает, что оккупанты тратят примерно по $220 млн в день.

Профессор Цви Экштейн, бывший заместитель управляющего Банка Израиля, недавно подсчитал с коллегами общие затраты на войну и выступил с утверждением, что влияние на государственный бюджет — включая снижение налоговых поступлений — в четвертом квартале 2023 года составило $19 млрд.

Вероятно, дело идет к тому, что соответствующий показатель в первом квартале 2024 года достигнет $20 млрд. По данным израильской деловой газеты Calcalist, война может стоить Израилю до $50 млрд, если продлится еще пять-десять месяцев. Это будет равняться 10% от национального ВВП.

«Это может уничтожить Израиль»

Арсеналы, которыми обладает Израиль, оказались небесконечными. Командование начало активно рассматривать возможность перехода к так называемой «экономике вооружений», цитировали ивритоязычные издания свои источники в Минобороны. Это означает скрупулезный подсчет боеприпасов из-за признаков дефицита.

Об опасности истощения арсеналов верхушка оккупационной армии говорит вполне откровенно. Командующий южным военным округом, генерал-майор Элиэзер Толедано, выступая недавно на заседании кабинета министров, предупредил, что оккупация палестинских земель будет «продолжаться долгие месяцы» и что неготовность военных экономить ресурсы во время вторжения означает, что правительству в ближайшей перспективе придется заняться «вопросами логистики и амуниции».

Отдельная проблема — качество амуниции. Резервные части, которые с начала 2023 года представляют собой костяк протестного движения внутри армейской среды, начали распространять жалобы на нехватку качественного снаряжения. Речь заходит даже о сборе средств на закупку керамических пластин для выданных командирами бронежилетов.

Издание The Times of Israel цитирует одного из резервистов элитного инженерного подразделения, который написал в специальном чате: «Нам выдали жилеты, но, хотя большинство из них новые, они лежали на складе десятилетиями, и в них нет места для керамики или снаряжения, которое обязательно должно быть у военнослужащего для участия в бою».

В то же время издание приводит другую жалобу, которая была опубликована в социальных сетях от лица резервиста, чья часть развернута на центральном побережье: «Друзья, мне нужна срочная помощь. Мне нужно купить 100 керамических жилетов и еще 120 касок». Это обнажает массовый характер кризисных явлений.

О системных проблемах внутри оккупационной армии за последние годы неоднократно предупреждал отставной генерал-майор Ицхак Брик, некогда занимавший пост главного офицера по жалобам в министерстве обороны. Он предупреждал, что Израиль может не выдержать очередной полномасштабной войны.

«В организационной и командной культуре армии произошел очень серьезный сбой. Это тяжелая болезнь, которая порождает неудачи», — убеждал военачальник в 2019 году. В 2022 году он повторил свои предупреждения о системных проблемах внутри войск: «Это может уничтожить Израиль, как ядерная бомба». Отдельно он предсказал сценарий 7 октября. Однако Брика систематически игнорировали.

Волновой эффект

По данным опроса благотворительной организации «Латет», 45% израильтян признают свою обеспокоенность тем, что продолжающаяся война принесет им экономические трудности. При этом, согласно результатам опроса, финансовое положение около 19,7% израильтян уже ухудшилось из-за решения правительства Нетаньяху организовать вторжение в Палестину.

Экономисты уже отмечают, что оккупация стала катастрофой, которая подорвала доверие граждан, деловых и инвестиционных кругов к правительству Нетаньяху и армейским институтам в целом.

Для того, чтобы восстановить это доверие, потребуются годы. Профессор Ярон Зелиха, бывший экономист министерства финансов Израиля, отмечает, что важно понимать волновые последствия войны. По его словам, это резкий спад экономической активности и, как следствие, падение доходов.

Дефицит в свою очередь приводит к затратам по займам, которые будут оказывать давление на бюджет еще долгое время даже после окончания активной фазы вторжения в сектор Газа.

Безусловно, Израиль по-прежнему обладает поддержкой администрации президента США, которая ежегодно предоставляет ему военную помощь на сумму $3,8 млрд. Страны ведут обмен в сфере военных технологий. Вашингтон также в особом порядке предоставляет израильтянам бомбы, ракеты и снаряды на сотни миллионов долларов.

«Если бы нам пришлось финансировать это самостоятельно, это создало бы еще большую проблему. Сам факт получения помощи сигнализирует финансовым рынкам о том, что у нас есть экономическая поддержка, а это, в свою очередь, успокаивает рынки», — объясняет Ярон Зелиха то, почему правительство Нетаньяху так цепляется за каналы американской помощи.

Однако у этих линий поддержки есть своя обратная сторона. Как отмечает Итай Атер, профессор экономики в Школе менеджмента имени Коллера Тель-Авивского университета, если расходы на вторжение будут на каком-то этапе составлять четверть военных расходов Израиля, это превратится в столь значимую сумму, что, в свою очередь, даст американскому правительству возможность оказать на Нетаньяху дипломатическое давление и ухудшит двусторонние связи.