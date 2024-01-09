ПОЛИТИКА
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Палестино-британский хирург рассказал, зачем Израиль разрушает систему здравоохранения Газы
Палестино-британский хирург Гассан Абу Ситта, который работал в больницах Аль-Шифа и Аль-Ахли в Газе, рассказал TRT World о том, как Израиль разрушает систему здравоохранения Газы. #trtнарусском #палестина #здравоохранение #газа #секторгаза #больница #атака #разрушения #израиль #атакаизраиля #альшифа #альахли #палестинскаябольница #больница #врач #доктор #хирург #trtrussian
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9 января 2024 г.
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