9 января 2024 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестино-британский хирург рассказал, зачем Израиль разрушает систему здравоохранения Газы
Палестино-британский хирург Гассан Абу Ситта, который работал в больницах Аль-Шифа и Аль-Ахли в Газе, рассказал TRT World о том, как Израиль разрушает систему здравоохранения Газы. #trtнарусском #палестина #здравоохранение #газа #секторгаза #больница #атака #разрушения #израиль #атакаизраиля #альшифа #альахли #палестинскаябольница #больница #врач #доктор #хирург #trtrussian
ьттьтб / Others
Истории