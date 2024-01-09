Протесты немецких фермеров по поводу сокращения субсидий вызвали массовые пробки по всей Германии и показали глубину общественного недовольства «светофорной‎» коалицией Олафа Шольца.

8 января сотни фермеров заблокировали движение на улице 17 июня, одной из главных артерий Берлина. Аграрии припарковали десятки тракторов прямо у Бранденбургских ворот. Полиция немецкой столицы сообщила, что к середине дня у памятника насчитывалось около 566 тракторов, грузовиков, легковых автомобилей и прицепов.

На машинах фермеров были такие лозунги: «Нет фермера, нет будущего» и «Не кусайте руку, которая вас кормит».

К представителям аграрной индустрии присоединились автоперевозчики, протестующие против повышения платы за проезд для грузовых автомобилей, а также владельцы малого бизнеса — они жалуются на резкий рост цен на электроэнергию и устойчиво высокую инфляцию.

Аналогичные колонны сельхозтранспорта проехали по многим другим городам Германии, вызывая многочасовые заторы на самых оживленных трассах и автобанах ФРГ.

Непосредственным поводом для протестов фермеров стало решение Берлина закрыть дыру в бюджете путем сокращения субсидий фермерам. В прошлом месяце правительство Германии отменило меру, освобождающую от транспортного налога сельхозтехнику. Также кабинет Шольца отменил налоговые льготы для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве.

После протеста со стороны аграриев правительство пошло на компромисс, согласившись отменять льготы на дизель поэтапно. При этом решение о транспортном налоге сохранило в силе. Фермерские союзы заявили, что уступки Шольца ничего не меняют, потому они намерены бастовать и дальше.

Протесты фермеров стали самыми крупными за последние годы, встревожив кабинет канцлера Шольца, и без того находящийся в политическом штопоре.

Как писал TRT на русском, соцопросы в стране демонстрируют растущее разочарование населения в правительстве Шольца и его мерах по борьбе с застоем в экономике.

Рейтинги одобрения всех трех партий правящей коалиции — социал-демократов (СДПГ) Шольца, «‎‎Зеленых» и либеральных «Свободных демократов‎»‎ — резко упали.