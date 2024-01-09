Постоянный представитель Турции при ООН Седат Онал встретился в Нью-Йорке с недавно назначенным координатором организации по Газе Сигрид Кааг. Об этом сообщает пресс-служба турецкой дипмиссии при ООН.

Турецкий дипломат заявил: Анкара выражает полную поддержку усилиям Всемирной организации по беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в эксклав.

Кааг официально приступила к исполнению своих обязанностей 8 января, она стала старшим координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа.

В конце декабря генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о назначении Кааг, бывшего министра финансов Нидерландов, в качестве представителя ООН по Газе. Она будет содействовать и координировать поставки гуманитарной помощи в эксклав.

Кааг также поручено создать механизм ООН для ускорения поставок гуманитарной помощи в Газу через государства, не участвующие в конфликте.

В декабре МИД Израиля объявил, что прекращает автоматическую выдачу виз представителям ООН, теперь каждую заявку будут рассматривать отдельно. Этот шаг последовал за отказом Тель-Авива продлить визу Линн Гастингс — бывшему координатору ООН по гуманитарным вопросам палестинцев.