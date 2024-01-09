Первая с 1969 года миссия США на Луну может провалиться, едва начавшись. 8 января США запустили лунный посадочный модуль Peregrine, однако через 48 минут после старта у корабля возникли проблемы с двигателем, сообщила компания-разработчик Astrobotic Technologies.

В центре управления NASA заметили «‎аномалию‎» — аппарат не мог корректно сориентироваться на Солнце и зарядить солнечные батареи. Проблемы в двигателе могут помешать мягкой посадке на спутник Земли, которая запланирована на 23 февраля, отметили в компании.

Специалисты смогли наклонить посадочный модуль в нужном направлении к Солнцу для подзарядки аккумулятора. Но отказ двигательной системы привел к серьезной потере топлива, уточнил разработчик.

Сейчас команда пытается стабилизировать потери и собрать как можно больше данных во время полета. NASA заключила контракт с частной фирмой Astrobotic Technologies для реализации программы коммерческой доставки грузов на Луну. Модуль доставит на Луну научные приборы для изучения радиации и состава грунта — это поможет для будущей миссии астронавтов.

На борту Peregrine находится 151 специальная капсула — «‎лунные коробки‎». В них запечатаны памятные вещи от людей со всего мира, в частности, капсула с прахом создателя «‎Звездного пути‎» (Star Trek) Джина Родденберри.