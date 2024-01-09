Президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который находился в Бишкеке с официальным визитом.

Как сообщила пресс-служба президента Кыргызстана, стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере здравоохранения, энергетики, финансов и региональной безопасности.

В ходе переговоров обсуждался также ожидающийся визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.

Жапаров приветствовал положительную динамику развития широкого спектра сотрудничества между Кыргызстаном и Турцией.

Министр Фидан поблагодарил президента Кыргызстана за гостеприимство и отметил, что благодаря совместным усилиям лидеров двух стран достигнуты значительные результаты по расширению взаимовыгодного сотрудничества.

Как заявил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, выступая на совместной пресс-конференции с Фиданом в Бишкеке, Турция является для Кыргызстана братской и самой близкой страной.

Дипломат напомнил, что в этом году исполняется 32 года со дня установления дипломатических отношений между республикой и Турцией.

«Турецкая Республика первой признала независимость Кыргызстана. За эти 32 года мы вместе проделали большой путь», –– подчеркнул министр.