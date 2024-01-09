Глобальная экономика находится под угрозой «пустого» десятилетия и самого слабого периода роста за последние 30 лет. Об этом говорится в январском докладе Всемирного банка, который посвящен прогнозам на ближайшие годы.

Регулятор заявил, что попытка Израиля оккупировать Газу «усилила геополитические риски». «Эскалация конфликта может привести к росту цен на энергоносители, что будет иметь более широкие последствия для глобальной активности и инфляции», –– считают его специалисты.

Авторы доклада допускают, что может произойти «скачок цен на нефть на 30% выше базового уровня в первом квартале 2024 года (и в среднем на 20% в 2024 году), вызванный перебоями в поставках нефти в результате обострения конфликта на Ближнем Востоке».

При умеренном сценарии, средняя цена барреля нефти в нынешнем году составит $81, а в следующем –– $78, отмечается в исследовании.

Слабое развитие

Всемирный банк считает, что в наступившем году темпы роста мировой экономики «продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году, что почти на три четверти процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы».

Согласно этим оценкам, темпы роста в странах с развивающейся экономикой составят только 3,9%, что «более чем на один процентный пункт ниже среднего показателя за предыдущее десятилетие».

«Ожидается, что экономика стран с низким уровнем дохода, прошлогодние показатели которых вызвали разочарование, вырастет на 5,5%», –– говорится в исследовании.

Сотрудники регулятора полагают, к концу 2024 года население почти каждой четвертой развивающейся страны и примерно 40% государств с низким уровнем дохода будет по-прежнему беднее, чем в 2019 году. Вместе с тем в странах с развитой экономикой в 2024 году ожидается замедление роста до 1,2% по сравнению с 1,5% в 2023 году.