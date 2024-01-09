Евреи-фанатики вошли на территорию мечети Аль-Акса

Группа евреев-фанатиков в сопровождении израильской полиции вошла на территорию мечети Аль-Акса в Аль-Кудсе (Иерусалим). Такие рейды на святыню мусульман по одностороннему решению Израиля евреи-фанатики и националисты предпринимают в последние годы все чаще. При этом с 7 октября израильские силы ввели серьезные ограничения для палестинцев на посещение Аль-Аксы. На пятничную молитву туда могут попасть только пожилые мусульмане. #trtнарусском #палестина #евреифанатики #евреи #фанатики #израиль #альакса #иерусалим #алькудс #нападение #trtrussian