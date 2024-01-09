Генеральный штаб оккупационной армии Израиля подвергся критике со стороны ультраправых членов правительства Биньямина Нетаньяху. Поводом стало решение военных снести некоторые постройки в одном из еврейских поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в котором проживает глава парламентской комиссии по законодательству Симха Ротман.

Командование мотивировало свою инициативу неотложными потребностями в сфере безопасности, однако это углубило его застарелый конфликт с ультраправыми союзниками Нетаньяху по правящей коалиции.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир напрямую обвинил в сносах министра обороны Йоава Галанта. Соратники Бен-Гвира назвали действия Генштаба нападением на еврейских поселенцев для того, чтобы военачальники смогли спасти свою карьеру.

Мишенью стал и генерал-майор Иегуда Фокс, который формально отвечает за ситуацию на оккупированном Западном берегу. Его фигура привлекает большое внимание местных активистов.

Война с поселенцами

С начала полномасштабного израильского вторжения в сектор Газа отношения между ультраправыми министрами и командованием израильской оккупационной армии значительно обострились.

Фокс начал получать угрозы со стороны сторонников этого политического лагеря за действия, направленные на то, чтобы обуздать еврейских поселенцев, проявляющих все большую агрессию по отношению к арабскому населению.

Генерал подвергся нападкам, например, за заключение в тюрьму поселенцев-экстремистов без предъявления официального обвинения, а также за изъятие вооружения, которое было роздано так называемым «отрядам самообороны», действующим в районе незаконных поселений, без какого-либо контроля со стороны властей.

В конце декабря израильские СМИ сообщили, что разведывательное сообщество видит «конкретную угрозу для жизни генерала» из-за угроз со стороны ультраправых.