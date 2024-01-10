Мужчины, вооруженные пистолетами и чем-то похожим на динамитные шашки, ворвались на съемочную площадку телеканала TC Television в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле. Боевики захватили студию во время программы новостей, которая транслировалась в прямом эфире в тысячах домов по всей стране. Злоумышленники кричали, что у них есть бомбы. В эфире, который шел еще 15 минут, были слышны звуки, похожие на выстрелы.

На этом фоне президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил, что охваченная насилием страна вступила во «внутренний вооруженный конфликт». Чрезвычайное положение позволяет властям приостанавливать гражданские права и мобилизовать армию для осады тюрем.

Полиции удалось освободить весь персонал студии и задержать злоумышленников. Всего были задержаны 13 человек, им будут предъявлены обвинения в терроризме. В результате нападения никто не погиб.

Власти латиноамериканской страны пока не уточнили, кто стоял за захватом телевизионной станции. Инцидент стал последним в череде нападений, которые сотрясают страну последнюю неделю после побега из тюрьмы двух лидеров самых влиятельных наркобанд Эквадора.

7 января лидер банды «Лос Чонерос» Адольфо Масиас по прозвищу «Фито» сбежал из своей камеры в тюрьме строгого режима. Два дня спустя из тюрьмы в Риобамбе сбежал еще один лидер наркобанды, Фабрисио Колон Пико из группировки «Лос Лобос». После этого в стране вспыхнули тюремные бунты, заключенные попытались захватить власть в ряде тюрем.

Вскоре после штурма телестанции Нобоа издал еще один указ, определяющий 20 банд наркоторговцев, действующих в стране, как террористические группы. Президентский указ разрешает военным Эквадора «нейтрализовать» террористов в рамках международного гуманитарного права.

Помимо тюремных бунтов в стране за последние дни произошло несколько нападений. 8 января у дома президента Национального суда прогремел взрыв. В тот же день были похищены четыре полицейских.

Наркобанды в Эквадоре ранее убили кандидата в президенты и взорвали заминированные автомобили перед правительственными зданиями. Однако захват телестудии ознаменовал новый пик насилия в стране.

Эквадор расположен на тихоокеанском побережье Южной Америки между Перу и Колумбией. Страна считается крупнейшим в мире производителем кокаина и стала в последние годы ключевым транзитным пунктом для этого наркотика. Большая часть насилия в стране происходит из-за того, что банды наркоторговцев борются друг с другом и правительством за контроль над портами и маршрутами контрабанды.