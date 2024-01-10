В чем сила хуситов и эффективна ли их стратегия?

Хуситы уже несколько месяцев обстреливают коммерческие суда, связанные с Израилем. Их атаки привели к тому, что многие торговые компании выбирают другой, более длинный и дорогой путь доставки грузов. Йеменские повстанцы практически заблокировали ключевой израильский порт, и остановить их теперь грозят Великобритания и США. Как хуситам удалось с помощью дешевых аналогов западного оружия повлиять на мировую торговлю? #trtнарусском #хуситы #палестина #йемен #военнаясила #оружие #торговля #экономика #израиль #trtrussian