В Эквадоре захватили телеканал во время прямого эфира

В Эквадоре вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих и сотрудников телеканала TC Televisión и устроили серию взрывов в разных городах. Нападения произошли после того, как Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел 60-дневное чрезвычайное положение после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды Адольфо Масиаса. В ходе новых беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские. В стране объявили режим «внутреннего вооруженного конфликта», а 22 организованные преступные группировки признали террористическими организациями. Нацполиция задержала более 40 человек. #trtнарусском #эквадор #захват #прямойэфир #телеканал #заложники #взрыв #нападение #банда #беспорядки #конфликт #trtrussian