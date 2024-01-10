ПОЛИТИКА
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В Эквадоре захватили телеканал во время прямого эфира
В Эквадоре вооруженные люди в прямом эфире взяли в заложники ведущих и сотрудников телеканала TC Televisión и устроили серию взрывов в разных городах. Нападения произошли после того, как Президент Эквадора Даниэль Нобоа ввел 60-дневное чрезвычайное положение после серии бунтов в тюрьмах и побега лидера крупнейшей банды Адольфо Масиаса. В ходе новых беспорядков в Эквадоре погибли 13 человек, в том числе полицейские. В стране объявили режим «внутреннего вооруженного конфликта», а 22 организованные преступные группировки признали террористическими организациями. Нацполиция задержала более 40 человек. #trtнарусском #эквадор #захват #прямойэфир #телеканал #заложники #взрыв #нападение #банда #беспорядки #конфликт #trtrussian
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10 января 2024 г.
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