Журналист из Газы обещает продолжать работу, несмотря на гибель всей своей семьи

Журналист из Газы Ваэль ад-Дахдух, несмотря на то, что потерял во время израильских бомбардировок жену, троих детей и внука, обещает выполнять свой профессиональный долг. С момента начала израильской агрессии на территории сектора Газа погибли 110 журналистов. #trtнарусском #журналист #палестина #израиль #газа #секторгаза #агрессия #профессионализм #палестинцы #семья #журналистика #trtrussian