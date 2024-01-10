Секретный туннель под синагогой обнаружили в Нью-Йорке

По меньшей мере 10 членов нью-йоркской синагоги арестованы в ходе столкновения с полицией. Хасиды пытались помешать цементовозу забаррикадировать секретный подземный туннель, который обнаружили в конце прошлого года. Известно, что проход якобы проложили между штаб-квартирой группировки «Хабад-Любавич» и синагогой, чтобы посещать службы во время пандемии COVID. #trtнарусском #синагога #туннель #ньюйорк #арест #полиция #хасиды #группировка #хабадлюбавич #пандемия #иудеи #trtrussian