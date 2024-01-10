ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Секретный туннель под синагогой обнаружили в Нью-Йорке
По меньшей мере 10 членов нью-йоркской синагоги арестованы в ходе столкновения с полицией. Хасиды пытались помешать цементовозу забаррикадировать секретный подземный туннель, который обнаружили в конце прошлого года. Известно, что проход якобы проложили между штаб-квартирой группировки «Хабад-Любавич» и синагогой, чтобы посещать службы во время пандемии COVID. #trtнарусском #синагога #туннель #ньюйорк #арест #полиция #хасиды #группировка #хабадлюбавич #пандемия #иудеи #trtrussian
ьтитьи / Others
10 января 2024 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us