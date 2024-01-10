Вооружения для Украины за два года конфликта подорожали более чем в 5-10 раз. Об этом 9 января заявил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон.

«Цена на боеприпасы, необходимые для военных действий в Украине, выросла в 5–10 раз по сравнению с тем, что было до начала конфликта», — заявил военачальник в беседе с Sveriges Radio.

Взрывной рост цен стал причиной массового перевооружения европейских армий, а также усиленных военных поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). По его словам, всё это привело к росту конкуренции за боеприпасы.

21 декабря экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ остро нуждаются в боеприпасах и дронах. По его словам, украинское руководство не использует десятки тысяч военных аппаратов, которые лежат на складах.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль ранее призвал наладить производство вооружений на территории Украины, поскольку западные союзники Киева не могут поставлять оружие в прежних объемах.

9-10 января в Стокгольме проходит конференция по безопасности Folk och Försvar. Президент Украины Владимир Зеленский также участвует в мероприятии. Во время своего выступления украинский лидер подчеркнул важность солидарности и международной поддержки Киева против «‎тотальной войны России в Украине»‎. Он, в частности, отметил существенный вклад Швеции.

Стокгольм с начала конфликта выделил Киеву порядка €2,6 млрд. Из них €1,9 млрд — военная помощь. Швеция также поставила Украине самоходные гаубицы Archer, основные боевые танки Leopard 2, гранатометы Carl Gustaf и др.