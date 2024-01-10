Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции в связи с задержанием гражданина Франции.

Отмечается, что 4 декабря гражданин Франции Мартин Риан был задержан по подозрению в шпионаже.

«Утверждения министерства Европы и иностранных дел Франции о необоснованном задержании французского гражданина не имеют под собой никаких оснований. Это заявление является искажением действительности, очередной попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана и в процесс законного расследования», — заявил Гаджизаде.

Он отметил, что суд принял решение применить к гражданину Франции меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на четыре месяца.

«Азербайджанская сторона, принимая меры в отношении указанного французского гражданина, полностью соблюдала национальное законодательство и международные обязательства. С момента задержания подозреваемого сотрудники консульского управления посольства Франции несколько раз посещали его, и они полностью осведомлены об уголовном деле», — подчеркнул он.

По словам пресс-секретаря МИД, несмотря на то что МИД Азербайджана направил вербальную ноту посольству Франции с целью изучения вопроса сотрудничества между указанным лицом и двумя сотрудниками посольства Франции, французская сторона отказалась давать какие-либо объяснения и сотрудничать в расследовании.

«В связи с этим, эти два сотрудника посольства были объявлены Азербайджаном нежелательными лицами. Мы еще раз настоятельно призываем французскую сторону прекратить вмешательство во внутренние дела Азербайджана и указанные следственные действия», — подчеркнул Гаджизаде.