В Варшаве около 300 человек вышли на митинг после задержания экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика по обвинению в превышении полномочий. Протестующие держали в руках польские флаги и скандировали лозунг «Это Польша». Участники акции требовали освобождения политиков.

Задержание произошло вечером 9 января в президентском дворце в Варшаве, куда политики прибыли на церемонию назначения советников президента по личному приглашению лидера страны Анджея Дуды. Его самого в этот момент в резиденции не было, он отправился на встречу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

В канцелярии президента назвали это задержание возмутительным. «Были нарушены достоинство польского государства и достоинство помилованных президентом Польши», — говорится в сообщении канцелярии в соцсети Х (бывшая Twitter).

По данным СМИ, Каминьский и Вонсик были удивлены, но не сопротивлялись аресту. Утром 10 января экс-глава МВД объявил голодовку и назвал себя «политзаключенным». «Я заявляю, что осуждение меня за борьбу с коррупцией и бесправные действия по лишению меня депутатского мандата я рассматриваю в качестве акта политической мести», — передал слова Каминьского его соратник по партии «Право и справедливость» Блажей Побожий.

В 2015 году Каминьский и Вонсик были приговорены к 3,5 года тюрьмы по обвинению в превышении полномочий в рамках так называемого «земельного дела» 2007 года. В том же году в должность президента вступил Анджей Дуда. Он помиловал их до вступления в силу решения суда, что стало нарушением юридического порядка — нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в силу.

Летом 2023 года суд оспорил это решение, а в декабре вынес окончательный вердикт, приговорив Каминьского и Вонсика к двум годам лишения свободы, а также запретив им занимать государственные должности в течение пяти лет. Дуда настаивает, что его помилование продолжает действовать.