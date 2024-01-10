С начала эскалации израильско-палестинского конфликта 7 октября Израиль задержал в общей сложности 38 палестинских журналистов, сообщила международная неправительственная организация «Репортеры без границ».

«Эта беспрецедентная волна арестов и задержаний, в то время как в секторе Газа продолжается война, явно была проведена с преднамеренной целью заставить замолчать палестинские СМИ», — говорится в сообщении на сайте организации.

Некоторых журналистов освободили, но ограничили им доступ в интернет. На данный момент в израильских тюрьмах за свою журналистскую деятельность содержится 31 палестинец. «Это запугивание. Этот террор и бесконечные попытки заставить замолчать палестинскую журналистику, будь то с помощью цепей, пуль или бомб, должны прекратиться. Мы призываем к немедленному освобождению всех задержанных журналистов и их срочной защите», — подчеркивается в сообщении.

Большинство представителей СМИ задержаны на Западном берегу реки Иордан — 29 человек. Еще один журналист был задержан в секторе Газе и один — в Аль-Кудсе (Восточный Иерусалим). «Они содержатся в израильских тюрьмах в большинстве случаев без уведомления о предъявлении каких-либо обвинений», — сообщили в организации.

Законодательство Израиля позволяет помещать их под стражу на срок до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без права защищать себя. По истечении этого срок содержания под стражей может быть повторно продлен с общим сроком до 5 лет. Эта практика, противоречащая правам человека, подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций.

Как писал TRT на русском, за три месяца с начала вторжения в сектор Газа израильской оккупационной армии погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на подсчеты управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа. Согласно приведенной статистике, с 7 октября 2023 года в ходе разрушительной интервенции погибли почти 110 журналистов.