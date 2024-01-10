ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Китай и США возобновили военные контакты
Военные чиновники США и Китая провели первые официальные переговоры впервые с 2021 года. Коммуникация между ведомствами была прервана после официального визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань
Китай и США возобновили военные контакты
Флаги США и Китая / Others
10 января 2024 г.

Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) лично встретились в Вашингтоне 8 и 9 января, передает TRT Haber. В переговорах участвовали заместитель помощника Минобороны США по вопросам Китая Майкл Чейз и заместитель директора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству Сун Яньчао.

В ходе разговора Чейз подчеркнул, что «военные каналы связи должны оставаться открытыми, чтобы не допустить перерастания конкуренции между странами в конфликт». Он также подтвердил приверженность принципа «одного Китая» и отметил важность поддержания стабильности в Тайваньском проливе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, обсудили войну в Украине и ракетные испытания Северной Кореи.

Встреча состоялась на фоне «оттепели» в отношениях Китая и США. Так, в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. А в декабре прошли переговоры председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Брауна и генерала Народно-освободительной армии Лю Чжэньли.

Раньше личные контакты между главами оборонных ведомств двух стран проходили ежегодно. Последняя встреча состоялась в 2021 году. После визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022-го переговоры были остановлены.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us