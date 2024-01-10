Представители Пентагона и Народно-освободительной армии Китая (НОАК) лично встретились в Вашингтоне 8 и 9 января, передает TRT Haber. В переговорах участвовали заместитель помощника Минобороны США по вопросам Китая Майкл Чейз и заместитель директора управления Центральной военной комиссии Китая по международному военному сотрудничеству Сун Яньчао.

В ходе разговора Чейз подчеркнул, что «военные каналы связи должны оставаться открытыми, чтобы не допустить перерастания конкуренции между странами в конфликт». Он также подтвердил приверженность принципа «одного Китая» и отметил важность поддержания стабильности в Тайваньском проливе.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности, обсудили войну в Украине и ракетные испытания Северной Кореи.

Встреча состоялась на фоне «оттепели» в отношениях Китая и США. Так, в ноябре в Сан-Франциско на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошла встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. А в декабре прошли переговоры председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Чарльз Брауна и генерала Народно-освободительной армии Лю Чжэньли.

Раньше личные контакты между главами оборонных ведомств двух стран проходили ежегодно. Последняя встреча состоялась в 2021 году. После визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022-го переговоры были остановлены.