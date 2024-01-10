Глава TOGG представил в Лас-Вегасе новый турецкий электромобиль

Турецкая компания TOGG представила свой второй электромобиль - новую модель седана T10F на крупнейшей выставке электроники и информационных технологий CES 2024 в Лас-Вегасе. О том, как компании удалось выпустить сразу две модели электромобиля за короткий срок, в интервью TRT WORLD рассказал гендиректор TOGG Мехмет Гюрджан Каракаш. #trtнарусском #TOGG #автомобиль #турция #машина #электромобиль #седан #ласвегас #технологии #техника #интервью #trtrussian