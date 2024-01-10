ПОЛИТИКА
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Президент Таджикистана принял главу МИД Турции
Стороны обсудили многоплановое сотрудничество между двумя государствами, а также ситуацию в Афганистане и Палестине
Президент Таджикистана принял главу МИД Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан и президент Таджикистана Эмомали Рахмон / Others
10 января 2024 г.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял главу внешнеполитического ведомства Турции Хакана Фидана в Душанбе, сообщила пресс-служба главы государства. В ходе встречи стороны оценили развитие многоплановых двусторонних отношений между странами. В частности, Рахмон позитивно оценил таджикско-турецкое сотрудничество и подчеркнул важность его дальнейшего расширения в соответствии с интересами двух стран.

В числе приоритетных направлений для углубления сотрудничества они назвал сферы экономики, торговли, промышленности и инвестиций. Собеседники подчеркнули важность организации заседаний Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, бизнес-форумов и ярмарок промышленной продукции двух стран в дальнейшем для развития двустороннего сотрудничества.

Также они обсудили региональные и глобальные вопросы, включая политическую ситуацию в Афганистане и Палестине.

Как писал TRT на русском, вчера президент Кыргызстана Садыр Жапаров принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, который находился в Бишкеке с официальным визитом.

Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что стороны обменялись мнениями по ряду вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в сфере здравоохранения, энергетики, финансов и региональной безопасности.

В ходе переговоров обсуждался также ожидающийся визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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