ПОЛИТИКА
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Блинкен анонсировал возвращение палестинцев в свои дома, не уточнив в какие
Палестинцы, изгнанные из своих домов на юг Газы называют условия, в которых оказались - невыносимыми. Их увозили со словами, что на юге безопасно, однако они живут под открытым небом, с непрекращающимся ракетным дождем. Госсекретарь США Энтони Блинкен раявил на брифинге, что палестинцы смогут вернуться на север Газы, в свои дома, после снижения интенсивности израильской операции в эксклаве. Однако он не сообщил, как это будет происходить в условиях, когда 70% инфраструктуры северной Газы уничтожено до основания. #trtнарусском #палестина #блинкен #палестинцы #газа #секторгаза #дом #возвращение #возможность #израиль #trtrussian
dgfe / Others
12 января 2024 г.
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