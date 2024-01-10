Зависимость экономик стран Европы от РФ оказалась больше, чем зависимость России от них. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с жителями Анадырь, состоявшейся в рамках рабочей поездки в Чукотский автономный округ.

«Даже ведущие экономики Европы переживают не лучшее время. У нас рост, а у них падение. Ну, сейчас не будем, это детали. Мы не радуемся, но факт остается фактом. А он такой, что оказалось, что их зависимость от нас больше, чем наша от них», — сказал глава государства.

Он также считает, что Россия показала себя сильной и самодостаточной страной во всех смыслах, что представляет собой самый важный итог прошлого года.

Путин впервые прилетел в Чукотский автономный округ с рабочей поездкой в качестве президента РФ. Это также первая региональная поездка для президента РФ в наступившем году.

Ранее председатель Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что отключение России от системы межбанковских переводов SWIFT и заморозка активов частных российских инвесторов стали наиболее болезненными из всех санкций Запада, писал TRT на русском. Евросоюз, США и Великобритания ввели эти меры против РФ в феврале-марте 2022 года в ответ на российское вторжение в Украину.

При этом Набиуллина отметила: Центробанк готовился к ужесточению давления с 2014 года. Попавшие в санкционные листы крупные российские банки «были во многом готовы» к отключению от SWIFT.