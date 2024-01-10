ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
NASA отложило высадку на Луну до 2026 года
Космическое агентство США сообщило о проблемах в системе вентиляции воздуха на кораблях миссии Artemis II. Поэтому миссию с облетом спутника перенесли на 2025 год, а высадку астронавтов на 2026-й
NASA отложило высадку на Луну до 2026 года
REUTERS/Joe Skipper/File Photo / Photo: Reuters
10 января 2024 г.

Космическое агентство США (NASA) отложило выполнение миссий по облету и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 годы. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Главная причина: во время подготовки миссии Artemis II (по облёту спутника Земли) инженеры выявили проблемы в системе вентиляции воздуха и контроля температуры.

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что основная причина переноса миссий — стремление обеспечить безопасность экипажа во время миссии Artemis II.

«В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — уточнили в NASA.

Первая с 1969 года лунная программа США предполагает полет и возвращение астронавтов на естественный спутник Земли и подготовку к полетам на Марс.

Этап Artemis I успешно завершился в 2022 году, когда космический корабль Orion достиг Луны, облетел ее и приводнился в Тихом океане. Artemis II предусматривал облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года.

В 2028 году США планируют миссию Artemis IV — космический корабль Orion направится к Луне и доставит четырех астронавтов на окололунную орбитальную станцию Gateway.

Как ранее писал TRT на русском, 8 января космический корабль Peregrine от компании Astrobotic Technology, также отправленный к Луне, столкнулся с техническими проблемами. Аппарат не смог настроить зарядку солнечных батарей и потерял значительное количество топлива.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us