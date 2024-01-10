Космическое агентство США (NASA) отложило выполнение миссий по облету и высадке на Луне Artemis II и Artemis III на 2025 и 2026 годы. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Главная причина: во время подготовки миссии Artemis II (по облёту спутника Земли) инженеры выявили проблемы в системе вентиляции воздуха и контроля температуры.

Глава NASA Билл Нельсон заявил, что основная причина переноса миссий — стремление обеспечить безопасность экипажа во время миссии Artemis II.

«В ходе тестирования компонентов, необходимых для обеспечения безопасности экипажа и успеха миссии, были выявлены проблемы, для устранения которых требуется дополнительное время. Команды устраняют проблему с батареей и с компонентом системы, отвечающей за вентиляцию воздуха и контроль температуры», — уточнили в NASA.

Первая с 1969 года лунная программа США предполагает полет и возвращение астронавтов на естественный спутник Земли и подготовку к полетам на Марс.

Этап Artemis I успешно завершился в 2022 году, когда космический корабль Orion достиг Луны, облетел ее и приводнился в Тихом океане. Artemis II предусматривал облет Луны уже с экипажем из четырех человек в конце 2024 года.

В 2028 году США планируют миссию Artemis IV — космический корабль Orion направится к Луне и доставит четырех астронавтов на окололунную орбитальную станцию Gateway.

Как ранее писал TRT на русском, 8 января космический корабль Peregrine от компании Astrobotic Technology, также отправленный к Луне, столкнулся с техническими проблемами. Аппарат не смог настроить зарядку солнечных батарей и потерял значительное количество топлива.