Азербайджан продолжает строительство автотрасс и железных дорог в рамках Зангезурского коридора, чтобы соединить свои западные регионы со своим анклавом — Нахчыванской Автономной республикой.

Из-за мин, заложенных в регионе во время почти 30-летней армянской оккупации, завершившейся лишь недавно в ходе успешных военных операций Азербайджана, окончание строительства коридора ожидается к концу 2024 года. Более 80% маршрута уже построено, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Магистраль станет частью Среднего коридора, соединяющего Китай, Центральную Азию, Каспийское море, Кавказ и Турцию.

После победы Азербайджана в Карабахской войне 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее соглашение, согласившись разблокировать транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчываном, отделенным от основной территории республики Арменией.

После войны Азербайджан начал строительство автотрасс и железных дорог на собственной территории вплоть до армянской границы.

В то время как строительство транспортной инфраструктуры в азербайджанской части Зангезурского коридора быстро продвигается, Армения не предприняла никаких шагов по проекту. В отсутствие соглашения с Ереваном Баку также работает над альтернативными маршрутами, уточняет издание.

В частности, Азербайджан достиг соглашения с иранским правительством о строительстве дорог, соединяющих страну с Нахчываном через Иран.

Согласно соглашениям, подписанным между двумя странами, над рекой Арас будут построены мосты как для автомобильных, так и для железных дорог. Это обеспечит транспортировку грузов из Азербайджана в Нахчыван через Иран, минуя территорию Армении.

Если же соглашение с Арменией по этому вопросу все же будет достигнуто, Азербайджан будет иметь два маршрута: через армянскую территорию или Иран.

Турецкие компании также активно участвуют в строительстве коридора.

Автомобильная часть коридора включает четыре полосы движения, 58 подземных переходов, 27 мостов и три тоннеля.

Турция и Азербайджан также разрабатывают железнодорожный маршрут, чтобы соединить турецкий Карс с Нахчываном. Проект планируют реализовать в течение 2024 года. По его завершению между Турцией и Азербайджаном будет установлено новое транспортное соединение, также будет обеспечена бесперебойная дорожная и железнодорожная связь между Турцией и Россией через Азербайджан.