Алексея Навального впервые показали по видеосвязи из колонии на Ямале

Алексея Навального впервые вывели по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области из исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда политика этапировали в середине декабря 2023 года. Напомним, Навальный приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. #trtнарусском #россия #навальный #тюрьма #видеосвязь #колония #политика #trtrussian