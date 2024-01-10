ПОЛИТИКА
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Алексея Навального впервые показали по видеосвязи из колонии на Ямале
Алексея Навального впервые вывели по видеосвязи к заседанию в Ковровском городском суде Владимирской области из исправительной колонии «Полярный волк» на Ямале, куда политика этапировали в середине декабря 2023 года. Напомним, Навальный приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. #trtнарусском #россия #навальный #тюрьма #видеосвязь #колония #политика #trtrussian
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10 января 2024 г.
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