В украинском Харькове строится «подземная школа», сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Отмечается, что строительство проходит в Индустриальном районе и работы идут четко по графику, «невзирая на вражеские обстрелы города, морозы и непогоду».

Как подчеркнули в сообщении, уже смонтированы все бетонные конструкции и сейчас работа сосредоточена на гидро- и теплоизоляции, проведении систем канализации, водопровода и установке вентиляции.

«Подрядчики обещают придерживаться заданного темпа, чтобы уже с марта жители города смогли обучать здесь детей, а рабочие — приступить к строительству следующей такой школы в одном из центральных районов города», — подытожили в пресс-службе.

Как ранее писал TRT на русском, 24 февраля 2022 года российские войска вторглись на территорию Украины. Москва развязала войну, разрушившую целые города и унесшую многочисленные жизни мирных украинцев, а также военных с обеих сторон.